الرئيس الأمريكي يطالب نتنياهو بوقف إطلاق النار فورا.. 45 دقيقة غضب

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالًا مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وأعلن البيت الأبيض أن المحادثة استمرت أقل من نصف ساعة، بينما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن المكالمة استمرت لـ45 دقيقة، وجاءت المحادثة على خلفية مقتل 7 موظفين من منظمة المطبخ الخيري العالمي في قطاع غزة، حيث قال بايدن إنه غاضب بسبب الحادث.

بايدن ونتنياهو ناقشا الوضع في غزة

وقال البيت الأبيض في نهاية المحادثة إن بايدن ونتنياهو ناقشا الوضع في غزة، وشدد بايدن على أن الهجمات على العاملين في المجال الإنساني والوضع الإنساني بشكل عام غير مقبولة، حسبما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية.

وأوضح ضرورة أن تعلن إسرائيل وتنفذ سلسلة من التدابير المحددة والملموسة والقابلة للقياس لمعالجة الضرر الذي يلحق بالمدنيين والمعاناة الإنسانية وسلامة العاملين في مجال الإغاثة، مشددًا على أن سياسة الولايات المتحدة فيما يتعلق بغزة سيتم تحديدها وفقًا للتقييم الأمريكي للتحرك الفوري الذي ستتخذه إسرائيل بهذه الخطوات.

وشدد بايدن على أن الوقف الفوري لإطلاق النار ضروري لتحقيق الاستقرار، وتحسين الوضع الإنساني وحماية المدنيين الأبرياء.