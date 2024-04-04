عمرو الفقي وقيادات الشركة المتحدة يزورون «القاهرة الإخبارية» (صور)

استقبلت قناة «القاهرة الإخبارية»، قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقيادة عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة، وخالد أبو بكر المستشار القانوني للمجموعة، وألبرت شفيق رئيس قطاع التليفزيون، والإعلامي أحمد فايق رئيس قطاع البرامج، وأسامة الشيخ رئيس قطاع القنوات الرياضية.

وكتب الكاتب الصحفي أحمد الطاهري عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «اجتمع الأستاذة والزملاء مع قيادات القطاع في مختلف الإدارات، واستمع الرئيس التنفيذي للمجموعة والزملاء، لشرح متعلق بأطر العمل والخطط المستقبلية، فضلا عن مشاهدة عملية لإجراءات الحماية الإلكترونية المتبعة في القطاع، وكذلك ستوديوهات القاهرة الاخبارية وإكسترا نيوز وموجو ستوديو والمكتبة الإخبارية الحديثة، والبرامج التدريبية».

وأضاف: «حرص الرئيس التنفيذي ووفد المجموعة، على لقاء كل الزملاء في غرف التحرير، وتوجيه الشكر لهم على تميزهم، كل الشكر والتقدير والاحترام للشركة المتحدة ومجلس إدارتها، كيان نفتخر بالانتماء إليه».