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دراما المتحدة

رئيس الطائفة الإنجيلية يفتتح فعاليات مؤتمر «الخادم الثابت»

كتب:

مريم شريف
10:52 م | الخميس 04 أبريل 2024
رئيس الطائفة الإنجيلية خلال المؤتمر

رئيس الطائفة الإنجيلية خلال المؤتمر

شارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكى، اليوم، فى افتتاح فعاليات مؤتمر «الألف خادم إنجيلي» السادس تحت عنوان «الخادم الثابت» ببيت رئاسة الطائفة الإنجيلية «أجابية» بوادي النطرون، بحضور أكثر من 1500 مشارك من خدام كنائس الطائفة الإنجيلية من جميع محافظات الجمهورية، ومن المقرر أن يستمر برنامج المؤتمر حتى السبت المقبل، بمشاركة فريق ترانيم الخبر السار وفريق ترانيم TC.

"زكي": الخادم القوي والمتميز القادر على مواجهة التحديات والعبور إلى المستقبل بثبات

خلال افتتاح المؤتمر، رحب الدكتور القس أندريه زكي بجميع الحضور من قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر، كما عبر عن سعادته الكبيرة بالحضور الشبابي الكبير من جميع كنائس الطائفة الإنجيلية عبر محافظات الجمهورية، وقال: «فخور بمشاركة 1500 من قادة الكنيسة، ونسعى من خلال لقائنا إلى مناقشة التحديات التي تواجه الخادم، من خلال يقيننا المطلق بالكتاب المقدس وكلمة الله القوية، وهي الأساس المتين لإيماننا».

وأضاف رئيس الإنجيلية في كلمته لخدام الكنائس الإنجيلية: «الخادم القوي والمتميز، هو القادر على مواجهة التحديات والعبور إلى المستقبل بثبات، والقائد الثابت والصلب هو من يؤمن بقدرة الآخرين وتميزهم، ويكون قادرًا على قبول التفويض والعمل بجد لبناء قدرات الآخرين لمواجه التحديات بقوة.. يا أحبائي علينا أن نعلم جيدًا بأننا نحتاج إلى قيادات قادرة على الغفران بصمود ومتانة ودون تواضع مزيف».

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