تكريم شاب ساهم في الترويج للسياحة المصرية بكفر الشيخ

كرّم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور أحمد أبو الخير، لجهوده في الترويج لمعالم المحافظة السياحية والتاريخية والتراثية، ودعم قضايا التنمية وتوعية المجتمع، قائلاً: «نموذج مشرف لشاب محب لبلده».

المحافظ يشيد بدور الدكتور أحمد أبو الخير

وأشاد المحافظ، بدور الدكتور أحمد أبو الخير، في توعية الشباب بالعديد من القضايا الاجتماعية على منصات التواصل الاجتماعي، مقدماً له الشكر على دوره وجهوده المتميزة، داعياً إلى أهمية الاستمرار في مثل هذه الحملات الشعبية والأنشطة التوعوية دعماً للمجتمع وخاصةً الشباب.

من هو الدكتور أحمد أبو الخير؟

جدير بالذكر أنّ الدكتور أحمد أبو الخير، هو من أبناء قرية أبو غنيمة التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، وحرص على دعم سياحة محافظته من خلال نقل تراث كل مركز ومدينة وقرية يزورها، وإظهار معالمها، وعادات وتقاليد أهلها، والمأكولات التي تُميز كل مكان يزوره من خلال فيديوهات مصورة يتم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وصار يتابعه الآلاف من داخل محافظته وخارجها.