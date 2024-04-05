تعتبر صلاة التهجد من أعظم الصلوات في الإسلام، حيث تُقام في ساعات الليل الأخيرة، وتعتبر فرصة للتقرب إلى الله، والدعاء إليه بالخير والرحمة، فضلا عن أنها فرصة للتأمل والدعاء بخشوع وإخلاص لله عز وجل، ونستعرض في التقرير التالي، أفضل الأدعية في صلاة التهجد، التي يمكن للإنسان أن يناجي بها ربه على سبيل المثال لا الحصر.

أفضل الأدعية في صلاة التهجد

وحول الحديث عن أفضل الأدعية في صلاة التهجد، أكدت دار الإفتاء، أن صلاة التهجد من السنن النبوية التطوعية، وهي صلاة تُقام في الليل بعد صلاة العشاء والتراويح، حيث يُفضل أداؤها في الثلث الأخير من الليل، وغيرها من صلوات قيام الليل، بأنها تأتي بعد نوم المسلم نومة قصيرة، ثم يقوم لأداء هذه الصلاة.

كيفية أداء صلاة التهجد

فيما يتعلق بكيفية أداء صلاة التهجد وأفضل الأدعية فيها، أوضحت الإفتاء عبر موقعها الرسمي، أنه يبدأ المصلي بأداء ركعتين خفيفتين، ثم يصلي ما شاء من الركعات بعد ذلك، على شكل ركعتين ركعتين، ويُتم صلاته بتأدية ركعتي الوتر في آخرها.

أدعية عند أداء صلاة التهجد

هناك العديد من الأدعية التي يجوز للمسلم أن يُرددها في صلاة التهجد ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر:

اللهم اهـدِنا فيمَن هديت، وعافـِنا فيمـَن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقِـنا شـر ما قضيت، أنك تقضي ولا يـُقضى عليك.. إنه لا يذل مَن واليت، ولا يعـِـزُ من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغـفـُرك اللـهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اٍليك.

اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلّـغـُـنا به جنتَـك، ومن اليقين ما تُهـّون به عـلينا مصائبَ الدنيا.

ومتـّعـنا اللهم بأسماعِـنا وأبصارِنا وقـواتنا ما أبقيتنا، واجعلهُ الوارثَ منـّا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصُرنا على من عادانا، ولا تجعـل مصيبـتَـنا في ديننا، ولا تجعـل الدنيا أكبرَ هـمِنا، ولا مبلغَ علمِنا، ولا اٍلى النار مصيرنا. واجعل الجنة هي دارنا، ولا تُسلط عـلينا بذنوبـِنا من لايخافـُـك فينا ولا يرحمنا».

أفضل دعاء لصلاة التهجد

«اللهم لك أسْلَمْنا، وبك آمَنَّا، وعليك تَوَكَّلنا، وإليك أَنَبْنَا، وبك خَاصَمْنَا. اللهم إنَّا نعوذُ بِعِزَّتِكَ لا إلهَ إلا أنتَ أن تُضِلَّنا، أنْتَ الحيُّ الذي لا يموتُ، والجِنُّ والإِنْسُ يَمُوتُون. دعاء صلاة الوتر اللهم إنا نَسأَلُكَ من الخيرِ كُلِّهِ عاجِلِهِ وآجِلِهِ ما عَلِمْنَا منه وما لم نَعْلَمْ، ونعوذُ بك من الشر كله عاجِلِهِ وآجِلِهِ ما عَلِمْنَا من وما لم نَعْلَمْ.. ونسألكَ الجَنَّة وما قَرَّبَ إليها مِنْ قولٍ أو عمل، ونعوذ بك من النارِ وما قَرَّب إليها مِنْ قولٍ أو عمل».

«اللهم إنا نسألك من خيرِ ما سألكَ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، ونعوذُ بك من شر ما استعاذك منه عبدُكَ ونبيكُ، ونسألكَ أن تجعلَ كُلَّ قضاءٍ قَضَيْتَهُ لنا خيرًا.. اللهم إنا نسألكَ العَفْوَ والعافيةَ والمُعَافاةَ في الدنيا والآخرةِ، يا ذا الجَلالِ والإِكْرامِ، يا حيُّ يا قيوم، اللهم إنا نعوذُ بك من جَهْدِ البَلاءِ، ودَرَكِ الشَّقَاءِ، وسُوءِ القَضَاءِ، وشَمَاتَةِ الأعْدَاءِ».

«رَبّ أعني ولا تعن عَليَّ، وَانْصُرْنِي وَلا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ لي وَلا تَمْكُرْ علي، واهدني ويسر الهدي لي، وَانْصُرْنِي على مَنْ بَغَى عَليَّ، رَبّ اجْعَلْنِي لَكَ شاكِرًا، لَكَ ذَاكِرًا، لَكَ رَاهِبًا، لَكَ مِطْوَاعًا، إليك مخبتا أوْ مُنيبًا، تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتي، وَأجِبْ دَعْوَتي، وَثَبِّتْ حُجَّتِي، وَاهْدِ قَلْبِي، وَسَدّدْ لِساني، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي».