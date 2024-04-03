دعاء تهجد السديس مكتوبا.. ردده في العشر الأواخر (فيديو)

في العشر الأواخر من شهر رمضان تتزايد جهود المسلمين في السعي إلى التقرب إلى الله بالصلاة والدعاء، ومن بين هذه الأعمال الصالحة هي صلاة التهجد، وتُعتبر من أفضل الصلوات في هذه الفترة، ولذلك يأتي دعاء تهجد السديس مكتوبا كأول الكلمات المحببة على قلوب المصلين من أجل التضرع إلى الله.

دعاء تهجد السديس مكتوبا

وحول الحديث عن دعاء تهجد السديس مكتوبا، فإن الشيخ عبدالرحمن السديس يبدأ دعاءه في العموم بالثناء على الله «اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة آتية لا ريب فيها».

كيف ندعو في صلاة التهجد؟

وبخصوص دعاء تهجد السديس مكتوبا، يستمر الشيخ السديس طلب العفو في دعائه «اللهم اهدنا فيمن هديت وعافينا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت، سبحانك ربنا ما أكرمك، سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أحلمك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وما قدرناك حق قدرك، وما شكرناك حق شكرك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار».

أدعية السديس مكتوبة؟

واستكمالا للحديث عن دعاء تهجد السديس مكتوبا، ردد الشيخ «اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور نسألك أن تجير بين البحور أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن فتنة القبور ومن دعوة الثبور يا عزيز يا غفور، اللهم يا ذا الأمر الرشيد والحبل الشديد نسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة دار الخلود مع المقربين الشهود، الركع السجود الوافين بالعهود إنك غفورا ودود».

أدعية في صلاة التهجد

وهناك أدعية أخرى يمكن ترديدها في صلاة التهجد، وهي كالتالي:

«إلهي ربح الصائمون، وفاز القائمون، ونجا المخلصون، ونحن عـبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك، وجُدْ علينا بفضلك ومِنَّتك، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلّ الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.اللّهم إني أسألك صدق التوكّل عليك، وحسن الظنّ بك، اللّهم ارزقنا قلوبًا سليمة، ونفوسًا مطمئنة، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علّام الغيوب، إلهي إن كنت لا تكرم في هذا الشهر إلا من أخلص لك في صيامه فمن للمذنب المُقصّر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه، اللّهم أسكنّا الفردوس بجوار نبيك الكريم، إلهي إن كنت لا ترحم إلّا الطائعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلّا العاملين فمنّ للمقصرين.اللّهم عوّضني عن كل شيء أحببته فخسرته، طابت له نفسي فذهب، صدقته فكذب، استأمنته فغدر».

«اللّهم إن ضاقت الأحوال يومًا أوسعها برحمتك، يا رب استودعتك دعواتي فبشرني بها من غير حولٍ مني ولا قوة.اللَّهمَّ رحمتَك أَرجو فلا تَكِلني إلى نَفسِي طرفةَ عينٍ، وأصلِح لي شَأني كلَّه لا إلَه إلَّا أنتَ وبعضُهم يزيدُ علَى صاحبِهِ».

«اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ، والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجالِ».