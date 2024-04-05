وسائل إعلام فلسطينية: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات على غزة كتب: أحمد العانوسي 01:55 ص | الجمعة 05 أبريل 2024 غزة أكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن طائرات الإحتلال تشن غارات على مدينة غزة، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: متحدث الأمن القومي بالبيت الأبيض: إسرائيل استخدمت الذكاء الاصطناعي في قصف غزة متحدث «حماة الوطن»: الجماعات الإرهابية تحاول تشويه جهود مصر تجاه غزة وهذا لن يؤثر رئيس الحركة الوطنية: الجماعات الإرهابية أفلست ومحاولاتها لتشويه دور مصر في قضية غزة فاشلة البيت الأبيض: مجلس حرب إسرائيل أكد فتح «إيريز» أمام المساعدات إلى قطاع غزة عمرو فاروق: الجماعات الإرهابية تحاول إثبات وجودها بتشويه موقف مصر تجاه غزة غزة الإحتلال بقلم أحمد العانوسي