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دراما المتحدة

وسائل إعلام فلسطينية: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات على غزة

كتب:

أحمد العانوسي
01:55 ص | الجمعة 05 أبريل 2024
غزة

غزة

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن طائرات الإحتلال تشن غارات على مدينة غزة، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

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