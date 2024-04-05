رئيس الحركة الوطنية: الجماعات الإرهابية أفلست ومحاولاتها لتشويه دور مصر في قضية غزة فاشلة

قال اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن جهود الدولة المصرية مستمرة تجاه الأشقاء في فلسطين، والموقف المصري ثابت وواضح ولم ولن يتغير، كما قال الرئيس السيسي، القضية الفلسطينية بالنسبة لنا خط أحمر، لن نقبل المساس به.

الدولة المصرية

أوضح السيد علي في تصريح لـ«الوطن»، أن الجماعات الإرهابية المتطرفة تحاول بشكل دائم، تشويه المشهد البطولي الذي تقوم به الدولة المصرية في مختلف الاتجاهات، وليس تجاه القضية الفلسطينية، ومع كل هذه المحاولات، أفلست تلك الجماعات من أدواتها، وأصبحت محاولاتها بائسة، ولا تأثير لها، لافتا إلى أن الدعم المصري كان يدخل من معبر رفح البري، ومع زيادة الصعوبات من الجانب الإسرائيلي، اضطرت مصر لإسقاط المساعدات جويا للأشقاء في غزة.

التحالف الوطني

أكد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي، بالتعاون مع الأحزاب المصرية، دعما كبيرا من خلال القوافل التي ذهبت إلى أهلنا في غزة، بجانب الانزالات الجوية الكثيرة، ولم تتوقف الدولة المصرية عن الدعم بأي شكل، وتعاونت مع الأردن والامارات والسعودية، وغيرهم من أجل شعب فلسطين.