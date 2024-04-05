متحدث «حماة الوطن»: الجماعات الإرهابية تحاول تشويه جهود مصر تجاه غزة وهذا لن يؤثر

قال الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي لحزب حماة الوطن، إننا تعودنا في الفترة الأخيرة، أن الجماعات المضادة للدولة طوال الوقت، لا تترك شيئا تقوم به الدولة المصرية، إلا وتحاول التقليل منه أو مهاجمته بكل ما أوتيت من قوة، وأصبح ذلك أمرا معتادا بالنسبة لنا، وليس بجديد بالنسبة لهم باختلاف القضايا أو التحديات، التي تمر بها الدولة المصرية أو حتى الانجازات.

القيادة السياسية

أوضح سليمان في تصريح لـ«الوطن»، أنه منذ اندلاع شرارة السابع من أكتوبر مع أهلنا في غزة، والعدوان الغاشم بكل الطرق عليهم، كانت كلمات القيادة السياسية وكلمات الرئيس على الدوام، أن مصر ستظل الراعية والقادرة على دعم القضية الفلسطينية طوال الوقت، وأن مصر لن تتخلى عن القضية الفلسطينية بأي شكل، وأننا طوال الوقت مع إخواننا الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، داعمين بكل سبيل تستطيعه الدولة المصرية ماديا ومعنويا على كل مستوى.

الموقف المصري

أضاف متحدث حماة الوطن: «أعتقد أن الإعلام المصري قام بدور كبير تجاه القضية الفلسطينية، وكلمات الرئيس بأن القضية الفلسطينية خط أحمر، وتهجير أهل غزل خط أحمر، أعتقد كم الرسائل قيلت كانت كثيرة، لكن الجماعات الإرهابية أو كل من له هوى ضد الدولة المصرية، يهاجم بلا هوادة، وهذا لا يفت من عضدنا، ولا يفت من عضد للدولة المصرية بأي شكل، فمواقفنا ثابتة، وما نقوله لا يتغير وما نفعله لن يتغير تجاه الدولة الفلسطينية، وقد قام التحالف الوطني للعمل الأهلي بدور كبير في توصيل الدعم للأشقاء في غزة، وشارك حزب حماة الوطن بقوافل لأهالينا في فلسطين».