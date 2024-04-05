يبحث الإنسان في لحظات الضيق والمحن عن أمل ودواء يخفف عنه ألمه ويشفي جراحه، وذلك عبر التقرب إلى الله عز وجل، والتضرع له مستعينا بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه الشريفة التي تحمل بين طياتها الأمل والتوكل على الله في كل شدة ومحنة، ونستعرض في التقرير التالي آيات الشفاء من الحسد والأمراض المستعصية مكتوبة كاملة من القرآن الكريم.

آيات الشفاء من الحسد والأمراض المستعصية

وحول الحديث عن آيات الشفاء من الحسد والأمراض المستعصية مكتوبة كاملة، قالت دار الإفتاء المصرية إن قراءة القرآن بنية قضاء الحوائج أمر مشروعٌ لقوله عزوجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ﴾، مستشهدا بقول النبي : «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ» رواه مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، إلى غير ذلك من النصوص المطلقة.

سورتين للشفاء من الأمراض والحسد

وبخصوص آيات الشفاء من الحسد والأمراض المستعصية، طالبت الإفتاء بضرورة الاستعانة بقراءة القرآن وخاصة سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، مستدلا بقول سيدنا جِبْريلُ عليه السلام: أبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤتَهُمَا نَبيٌّ قَبْلَكَ: فَاتِحَةُ الكِتَابِ، وَخَواتِيمُ سُورَةِ البَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهَا إِلاَّ أُعْطِيتَه.

ثلاث سور تحفظك من العين والحسد

وبخصوص الحديث الشفاء من الحسد، استعانت الإفتاء بما رؤى عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: "مَن قرأ بعد الجمعة فاتحةَ الكتاب و﴿قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدٌ﴾ و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ حفظ ما بينه وبين الجمعة".

فضل قرءاة آية الكرسي

كما أستدلت الإفتاء بقول العلماء في الشفاء من الحسد والأمراض المستعصية، حيث أكدت أن العلامة ابن مفلح الحنبلي في «الآداب الشرعية»: قال المَرُّوذِيُّ: «شَكَت امرأةٌ إلى أبي عبد الله أنها مستوحشةٌ في بيتٍ وحدَها؛ فكتب لها رقعةً بخطه: بسم الله، وفاتحة الكتاب، والمعوذتين، وآية الكرسي]، كما أوضحت أنه من آيات الاستشفاء في القرآن سورة الفاتحة لقول العلامة ابنُ حَجَرٍ الهَيْتَمِيُّ «يستحب قراءة الفاتحة عند وقوع الطاعون؛ لأنها شفاءٌ من كل داء] اهـ.

وتستعرض «الوطن» في السطور القادمة آيات الشفاء من الحسد والأمراض المستعصية على حسب ما ذكرته دار الإفتاء وايضا بما جاء في القرآن الكريم ومنها:

1- من آيات علاج الحسد قراءة سورة الفاتحة ونصها: «(1) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)».

2- ومن آيات علاج السحر قراءة سورة الإخلاص ونصها :« قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ (4)»

3- ومن آيات علاج الأمراض المستعصية ، قراءة سورة الناس قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿1﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿2﴾ إِلَـهِ النَّاسِ﴿3﴾ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿4﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿5﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿6﴾.

4 - ومن آيات الشفاء من كل الأمراض، هو قراءة خواتيم سورة البقرة ونصها: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ * لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ}.

5- استشهدت الإفتاء خلال حديثها عن آيات الشفاء وعلاج الحسد بما روى أبو المنذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» قال: «قُلت الله ورسوله أعلم»، قال: «يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» قال: «قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم»، قال: «فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر».

6- قراءة آية الكرسي لعلاج السحر والحسد ونصها: « « اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ»

7- قراة سورة الشعراء الآية رقم 80 لعلاج الأمراض المستعصية : «وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ».

8- ومن آيات الشفاء قرأة سورة الإسراء الآية رقم 82: «وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَإَلاَّ خَسَارًا».

9- سورة النحل الآية رقم 69: «ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ».

10- ويمكن الاستعانة بآيات الشفاء العاجل من الأمراض من خلال سورة يونس الآية رقم 57: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ».

11- ومن آيات الشفاء من الألم قراءة سورة التوبة الآية رقم 14: «قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ».