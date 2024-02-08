دعاء تحصين النفس من الحسد ردده النبي.. الإفتاء توضح (فيديو)

يتعرض البعض إلى الحسد أو الأذى من شخص ما، سواء بقصد أو بدون قصد، لذلك يحرص الكثيرين على ترديد دعاء تحصين النفس من الحسد، لحماية أنفسهم من أي مكروه أو أذى قد يصيبهم، إلا أن البعض قد لا يعلم ماذا يقول في دعاء تحصين النفس من الحسد.

دعاء تحصين النفس من الحسد

وفي الحديث عن دعاء تحصين النفس من الحسد، قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قال حين يصبح وحين يمسي أعوذ بكلمات الله التامات من شرق ما خلق، لم يضره في ذلك اليوم شيء، ومن قالها حين يمسي لم يضره في تلك الليلة شيء».

تعرف على دعاء تحصين النفس من الحسد

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، في حديثه عن دعاء تحصين النفس من الحسد، خلال لقاء تليفزيوني على قناة «الناس»، أن هناك 5 سور وآيات أنزلها الله على النبي صلى الله عليه وسلم، يحموا من أي شيء، وهى: «الفاتحة، آية الكرسي، المعوذتين، سورة الإخلاص»، موضحًا أن هذه السور والآيات وقاية من كل شيء.

وأكد، أن قراءة القرآن الكريم، وهذه الآيات في الصبح والليل، تحمي المسلم من كل شيء ومن أي أثر سلبي.