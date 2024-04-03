مشاهد مروعة من زلزال تايوان.. الأقوى منذ 25 عاما

مشاهد مروعة تحبس الأنفاس، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وثقت اهتزاز الجسور وانهيار الأبنية التي تتمايل بطريقة مرعبة، نتيجة زلزال تايوان الذي أدى إلى وفاة 7 أشخاص وإصابة 711 شخصًا، بحسب ما ذكرته صحيفة ذا صن البريطانية، وفي التقرير التالي نستعرض بعضها.

الزلزال وقع في منطقة بحرية بالقرب من تايوان ,وصل إلى 7 درجات، وجعل السلطات في اليابان والفلبين تحذر من خطر تسونامي، بسبب الزلزال الأعنف منذ 25 سنة، بحسب مركز «تايبيه» لرصد الزلازل.

وفي الوقت نفسه حذرت السلطات التايوانية أيضًا من حدوث موجات تسونامي بالمناطق الساحلية، بعد أن اهتزت مباني العاصمة تايبيه والمناطق المحيطة بها، مع وجود بعض المخاوف من حصار عشرات المواطنين تحت الأنقاض بمدينة هوالين القريبة من الزلزال، وحاليًا هناك جهودًا مكثفة من أجل إنقاذ وانتشال الأشخاص المحاصرين تحت المباني.

اهتزاز السيارات على الكباري

ووثقت مقاطع الفيديو التي نشرها المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات انهيار المباني واهتزاز السيارات على الكباري، حيث أدى الانهيار إلى تصاعد الأدخنة في الهواء، وتلك المشاهد لم تحدث منذ زلزال سنة 1999، الذي أنهى حياة حوالي 2400 شخص.