مشهد لا يصدق.. صخرة ضخمة تصدم سيارة بعد زلزال تايوان «فيديو»

لا يزال زلزال تايوان يتصدر عناوين الصحف العالمية وعمليات البحث عبر المحرك الشهير «جوجل»، وذلك لتوالي الصور المأساوية والمشاهد التي يكاد لا يستوعبها عقل بسبب قوة الهزة الأرضية التي تعرضت لها البلاد بقوة 7 درجات على مقياس ريختر.

صخرة تصدم سيارة في زلزال تايوان

ووثقت صحيفة «الجارديان» البريطانية مشهدًا مأساويًا وقع ضمن أحداث زلزال تايوان المدمر، حيث تحطمت صخرة كبيرة على أحد التلال وسقطت بسرعة كبيرة حتى اصطدمت بسيارة عابرة على الطريق، وذلك بعد وقوع الهزة الأرضية بدقائق في مقاطعة هوالين الشرقية.

وعلى الرغم من قوة الحادث، إلا أن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن السائق أصيب بجروح طفيفة فقط.

وخلال الفيديو ظهر سائق السيارة وهو يحاول قيادتها بعكس سير الاتجاه محاولًا الهروب من سقوط الصخور الصغيرة في طريقه، إلا أنه اصطدم بأخرى ضخمة.

زلزال تايوان المدمر

ووفق التقارير المحلية فإن الزلزال المدمر وقع في إحدى المناطق البحرية القريبة من تايوان، ووصلت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، ما جعل السلطات تطلق تحذيراتها في كل من الفلبين واليابان من خطر وقوع موجات تسونامي، بسبب وقوع هذا الزلزال الأعنف منذ 25 عامًا.

وسرعان ما تصدرت الصور والفيديوهات المأساوية لآثار دمار الزلزال، حيث انهمرت السيول من أعلى شرفات المنازل في مشاهد مورعة وكأنها شلالات تتواجد وسط البيوت، كما أسفر الزلزال عن إصابة المئات ومقتل 9 أشخاص، قبالة ساحل مقاطعة هوالين الريفية الجبلية.

ولا تزال السلطات التايوانية تبحث عن ضحايا تحت الأنقاض وسط الانهيارات الأرضية والهزات الارتدادية.

زلزال الصين

وبعد مرور 24 ساعة من وقوع زلزال تايوان المدمر، ضربت هزة أرضية قوية مدينة مانغيا بمقاطعة تشينغهاي شمال غربي الصين بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، وذكر المركز الصيني لشبكات الزلازل، بأنّ مركز الزلزال رصده على عمق 10 كيلومترات.