مقدار زكاة الفطر 2024 من الأرز.. عالم أزهري يوضح

مقدار زكاة الفطر 2024 من الأرز تناولته دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، حيث يرغب كثيرون في معرفته، بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، والذي تستطلع هلاله دار الإفتاء يوم الاثنين المقبل.

مقدار زكاة الفطر 2024 من الأرز

وبخصوص مقدار زكاة الفطر 2024 من الأرز، قالت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية، إن زكاة الفطر نصت عليها وعلى مقدراها السنة النبوية المطهرة كما في الصحيحين وغيرهما، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْصَاعًا مِنْ شَعِيرٍ على كل ذكَر وأنثى صغيرًا وكبيرًا مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ».

وقال الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، إن مقدار زكاة الفطر 2024 من الأرز يقدر بـ3 كيلوجرامات، وكذلك الأمر في المكرونة أو الفاصوليا، موضحا أن الصاع ما بين 2 كيلو و400 جرام و3 كيلوجرامات، بحسب نوع الحبوب أو الطعام.

قيمة زكاة الفطر 2024

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في بيان له في بداية شهر رمضان قيمة زكاة الفطر 2024 بقيمة 35 جنيها كحد أدنى، وأشار إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.