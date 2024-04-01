بدأ العد التنازلي لاقتراب عيد الفطر المبارك، والذي يرتبط بضرورة أداء زكاة الفطر، التي تعد من الفرائض، إذ أجمع العلماء على وجوبها على الذكر والأنثى والحر والمملوك، والصغير والكبير من المسلمين، وتؤدى قبل الخروج لصلاة عيد الفطر المبارك، وهو ما يدفع سكان المملكة العربية للبحث عن كم مقدار زكاة الفطر في السعودية 2024.

وقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين.

قيمة زكاة الفطر 2024 في السعودية

وتختلف قيمة زكاة الفطر وفقًا للأسعار المحلية والعالمية، ولكنها تحدد بناء على صاع من قوت البلد؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما حين قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين»، وتكون قيمة زكاة الفطر 2024 في السعودية، بحساب سعر 2.5 كيلو جرام من الأرز أو الزبيب، وتقدم حبوبًا أو نقدًا.

مقدار زكاة الفطر 2024 في السعودية

ويمكن إخراج مقدار زكاة الفطر 2024 في السعودية، من خلال بعض المنصات الإلكترونية مثل منصة زكاتي ومنصة إحسان الخيرية في المملكة، حال عدم معرفة أين يمكن إخراجها أو صعوبة الوصول إلى منافذ الزكاة.

زكاة الفطر في السعودية 2024

وتكون زكاة الفطر في السعودية 2024، وفقًا لهيئة الزكاة السعودية، حبوب أو نقدًا وذلك بقياس نفس القيمة، أو ما يساويه ويتم إخراجها قبل نهاية شهر رمضان المبارك، أو قبل أداء صلاة العيد، من أجل إطعام جميع الفقراء والمحتاجين في الدول الإسلامية بأكملها.

مقدار زكاة الفطر بالكيلو

وكشفت الرئاسة العامة للبحث العلمي والإفتاء، مقدار زكاة الفطر بالكيلو لما يساوى 2.5 كيلو أرز أو زبيب، وهو ما يعادل صاع من قوت البلاد.

مقدار زكاة الفطر نقدًا

أما عن مقدار زكاة الفطر نقدًا، فقدرتها الرئاسة العامة للبحث العلمي والإفتاء، بنحو 25 ريالا سعوديًا للفرد.