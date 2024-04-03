أمين الفتوى بدار الإفتاء: الممتنع عن إخراج زكاة الفطر آثم شرعا

أجاب الدكتور محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول حكم أن زوجها فقير غير قادر على إخراج زكاة الفطر، وابنها قادر هل يمكن أن يخرجها ابنها عنهم؟

حكم الممتنع عن إخراج زكاة الفطر رغم قدرته

وأوضح أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «زكاة الفطر فرض على كل مسلم قادر، ومن لم يخرجها آثم شرعا».

وتابع: «ابنها قادر يبقى يخرج زكاة الفطر لنفسه، طيب ينفع نخليه يطلع لينا لا ممكن من باب التوسعة ونستأذنه لو وافق علشان هو اللي هيدفع، وكمان نستأذن والده لأنه صاحب الحق».

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