رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

أمين الفتوى بدار الإفتاء: الممتنع عن إخراج زكاة الفطر آثم شرعا

كتب:

منار مجدي
05:52 م | الأربعاء 03 أبريل 2024
محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء

محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء

أجاب الدكتور محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول حكم أن زوجها فقير غير قادر على إخراج زكاة الفطر، وابنها قادر هل يمكن أن يخرجها ابنها عنهم؟

حكم الممتنع عن إخراج زكاة الفطر رغم قدرته

وأوضح أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «زكاة الفطر فرض على كل مسلم قادر، ومن لم يخرجها آثم شرعا».

وتابع: «ابنها قادر يبقى يخرج زكاة الفطر لنفسه، طيب ينفع نخليه يطلع لينا لا ممكن من باب التوسعة ونستأذنه لو وافق علشان هو اللي هيدفع، وكمان نستأذن والده لأنه صاحب الحق».

وتحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع فى شهر رمضان، حيث شملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال الـ30 يومًا 28 برنامجًا متنوعًا ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمى والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.

اقرأ المزيد:

هل يوجد فرق بين صلاتي الفجر والصبح؟.. أمين الفتوى بـ«الإفتاء» يوضح لقناة الناس

أمين الفتوى بـ«الإفتاء» لقناة الناس: علينا احترام خصوصية الآخرين عند الاتصال بهم

أمين الفتوى بـ«الإفتاء» لقناة الناس: ربنا أمر الملائكة بالسجود لآدم اختبارا لطاعتهم

لماذا لقب المواطنون قرية البهنسا ببقيع مصر؟.. أمين الفتوى يجيب لقناة الناس

أمين الفتوى لقناة الناس: عقوق الوالدين درجات يبدأ من الأذى بالكلام
بقلم منار مجدي