احذر شحن الهاتف في الأماكن العامة.. يعرضك لسرقة بياناتك وأموالك

ربما تضطر يوما إلى شحن هاتفك المحمول في الأماكن العامة كالمطارات والمقاهي ومراكز التسوق، لكن لا تعرف مدى خطورة شحن هاتفك في محطات الأماكن العامة، إذ حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي مستخدمي الهواتف من نقاط شحن الـUSB الموجودة في الأماكن العامة، حيث يعرضك لمخاطر كبيرة وغير متوقعة، بينها سرقة أموالك وبياناتك.

احذر شحن الهاتف في الأماكن العامة

ووفق تقرير نشرته «بي بي سي»، فإنه يجب عليك التفكير جيدا قبل القيام بشحن هاتفك في محطات الشحن بالأماكن العامة، حيث أن قراصنة الإنترنت اكتشفوا طريقة لاختراق الهواتف وتزويدها بالفيروسات الضارة التي يمكن أن تعرضك للابتزاز وسرقة أموالك وبياناتك أثناء شحن الهاتف.

تحذيرات مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي من شحن الهاتف في الماكن العامة لم تكن الأولى من نوعها، بل أطلق تحذيرا العام الماضي من خطورة شحن الهاتف في الأماكن العامة، وذلك عبر حسابه الرسمى على «إكس»، مطالبا بتجنب استخدام محطات الشحن المجانية فى المطارات والفنادق ومراكز التسوق، حيث يتم استخدام منافذ الـUSB العامة لإدخال البرامج الضارة وبرامج المراقبة على الأجهزة اللوحية، بحسب «بي بي سي».

تحذيرات من شحن الهاتف في الأماكن العامة

البرامج الضارة التي يثبتها المجرمون في كابلات وأسلاك الأماكن العامة، تمكنهم من الوصول إلى معلوماتك وبياناتك المصرفية والمعلومات الحساسية أخرى ما قد يعرضك للابتزاز وسرقة أموالك، بحسب «بي بي سي»، حيث أنه من الهواتف الذكية تمر الطاقة وتتدفق البيانات عبر «الكابل»، نفسه، وبإيصال هاتفك إلى محطة شحن عامة مخترقة، يمكن تصدير جميع بياناتك أثناء شحن هاتفك.

الدكتور محمود ياسين، خبير تكنولوجيا المعلومات، حذر خلال حديثه لـ«الوطن»، من شحن الهاتف في الأماكن العامة، إذ أن القراصنة يستخدمون نظاما يسمى «Juice jacking»، لإدخال البرامج الضارة إلى الهاتف حين شحنه في الأماكن العام، حيث لا يمكن التحكم فيه ما يعرض بياناتك للسرقة إضافة إلى سرقة أموالك من خلال كلمات المرور.

اختراق الهواتف المحمولة وسرقة بياناتها

«ياسين» أكد أن مجرمي الإنترنت يستخدمون منافذ شحن «USB» المثبتة في الأماكن العامة لاختراق الهواتف وسرقة بياناتك وأموالك دون علمك، كما يمكن استخدام الكابلات التي تشحن بها هاتفك للتجسس على هواتف الآخرين ونسخ البيانات من صور ومحادثات ومقاطع فيديو وأرقام ورسائل نصية وبريد الإلكتروني.