تراجع أسعار السلع الغذائية بالأسواق.. بينها الأرز والألبان

تراجعت أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتوفير السلع بأسعار مخفضة في المنافذ الحكومية، وذلك عبر إقامة معارض مثل «أهلا رمضان» للتحكم في ارتفاع الأسعار.

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية أسعار السلع التي تراجعت اليوم الجمعة 5-4-2024 في الأسواق المحلية، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق

متوسط سعر الأرز المعبأ نحو حوالي 34.55 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 0.25 جنيه للمستهلك.

متوسط سعر كيلو اللبن السائب نحو حوالي 29.49 جنيه في الأسواق.

تراجع متوسط سعر الدقيق المعبأ في الأسواق ليسجل 29.39 جنيه.

سعر كيلو السكر المعبأ 27 جنيها في الأسواق والمنافذ للمستهلكين.

متوسط سعر العدس المعبأ «الصحيح» نحو حوالي 66 جنيها في الأسواق، بتراجع بلغ 7.66 جنيه للمستهلك.

أسعار عبوات الزيوت الـ1 لتر

متوسط سعر عبوة زيت عباد الشمس «أصناف متنوعة» الـ1 لتر 90.88 جنيه في الأسواق، بتراجع 2.96 جنيه للمستهلك.

متوسط أسعار السمك اليوم في الأسواق

متوسط سعر كيلو السمك الوقار نحو حوالي 224.32 جنيه في الأسواق، بتراجع 3.88 جنيه.

متوسط سعر كيلو الجمبري (الوسط) 245 جنيه في الأسواق، بتراجع 0.78 جنيه.

متوسط سعر كيلو السمك الكابوريا 125.54 جنيه في الأسواق، بتراجع 0.68 جنيه للمستهلك

متوسط سعر كيلو السمك القاروص نحو حوالي 180 جنيها في الأسواق، بتراجع 1.72 جنيه للمستهلك.

متوسط سعر كيلو السمك المرجان (الممتاز) نحو حوالي 136.62 جنيه في الأسواق، بتراجع 2.5 جنيه للمستهلك.

متوسط أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق

متوسط سعر كيلو التفاح 61.26 جنيه في الأسواق، بانخفاض سجل حوالي 0.84 جنيه.

متوسط سعر التفاح الجولدن ليسجل 55.71 جنيه في الأسواق، بتراجع 0.49 جنيه.

متوسط سعر الموز المستورد ليسجل 33.58 جنيه في الأسواق، بتراجع 0.38 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كرتونة الكيوي 306.42 جنيه في الأسواق، بتراجع 3.28 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو البلح العجوة نحو حوالي 46.21 جنيه في الأسواق، بتراجع 0.46 جنيه للمستهلك.

متوسط أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

جاء متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء 101.92 جنيه في الأسواق، بتراجع 1.6 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو الفراخ البلدي 125.88 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 4.07 جنيه للمستهلك.