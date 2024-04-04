رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

أسعار الذهب اليوم الخميس 4-4-2024.. كم يبلغ الجرام الآن؟

كتب:

مارينا رؤوف
10:46 ص | الخميس 04 أبريل 2024
الذهب

الذهب

سجلت أسعار الذهب اليوم خلال بداية تعاملات اليوم الخميس 4-4-2024، تذبذبا في الاسعار إذ سجل سعر عيار 21  في بداية تعاملات الصباح 3130 جنيهات، تزامنًا مع القضاء على أزمة الدولار في السوق الموازية، ووضع سعر عادل للجنيه المصري، وتراجع الطلب على الذهب، خلال الأيام الماضية.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 

ووفق بيانات الأسعار من مؤسسة «جولد بيليون» والشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مبلغ 3130 جنيها للجرام الواحد.

أسعار الذهب اليوم في السوق 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في التعاملات الصباحية نحو 3577 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في بداية التعاملات نحو 2683 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب اليوم، فسجّل نحو 25 ألفًا و40 جنيه، دون سعر المصنعية والضريبة.

وتشهد أسعار الذهب عالميا في الوقت الحالي ارتفاعا كبيرا في الأسعار، إذ سجل سعر الأوقية 2300 دولارا، إذ ارتفع عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، التي حددت أسعار الفائدة للفترة المقبلة.

اقرأ المزيد:

أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة.. كم يبلغ عيار 21 الآن؟

«آي صاغة»: تراجع طفيف في أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم

أسعار الذهب تواصل تحطيم الأرقام القياسية عالميا.. كم يبلغ اليوم؟

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-4-2024 في الصاغة.. استقرار ملحوظ

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-4-2024 في محال الصاغة
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.