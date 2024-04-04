أسعار الذهب اليوم الخميس 4-4-2024.. كم يبلغ الجرام الآن؟

سجلت أسعار الذهب اليوم خلال بداية تعاملات اليوم الخميس 4-4-2024، تذبذبا في الاسعار إذ سجل سعر عيار 21 في بداية تعاملات الصباح 3130 جنيهات، تزامنًا مع القضاء على أزمة الدولار في السوق الموازية، ووضع سعر عادل للجنيه المصري، وتراجع الطلب على الذهب، خلال الأيام الماضية.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ووفق بيانات الأسعار من مؤسسة «جولد بيليون» والشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مبلغ 3130 جنيها للجرام الواحد.

أسعار الذهب اليوم في السوق

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في التعاملات الصباحية نحو 3577 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في بداية التعاملات نحو 2683 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب اليوم، فسجّل نحو 25 ألفًا و40 جنيه، دون سعر المصنعية والضريبة.

وتشهد أسعار الذهب عالميا في الوقت الحالي ارتفاعا كبيرا في الأسعار، إذ سجل سعر الأوقية 2300 دولارا، إذ ارتفع عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، التي حددت أسعار الفائدة للفترة المقبلة.