تراجع جديد في أسعار السلع الغذائية بالأسواق اليوم.. بينها البيض والألبان

تراجعت أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتوفير السلع بأسعار مخفضة في المنافذ الحكومية، وذلك عبر إقامة معارض مثل «أهلا رمضان» للتحكم في ارتفاع الأسعار.

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار السلع التي تراجعت اليوم الجمعة 29-3-2024 في الأسواق المحلية، وفقا لأخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق

متوسط سعر الأرز المعبأ نحو حوالي 34.67 جنيه في الأسواق.

متوسط سعر كيلو الجبن الرومي نحو حوالي 254.48 جنيه في الأسواق، بتراجع 2.4 جنيه للمستهلك.

متوسط سعر كيلو اللبن السائب نحو حوالي 28.58 جنيه في الأسواق، بنسبة انخفاض سجلت حوالي 0.74 جنيه للمستهلك.

تراجع متوسط سعر الدقيق المعبأ في الأسواق ليسجل 29.33 جنيه.

سعر كيلو السكر المعبأ 27 جنيها في الأسواق والمنافذ للمستهلكين.

متوسط سعر العدس المعبأ «الصحيح» نحو حوالي 72.45 جنيه في الأسواق، بتراجع بلغ 0.66 جنيه للمستهلك.

متوسط سعر العدس الأصفر المعبأ نحو حوالي 68.25 جنيه في الأسواق، بتراجع 2.45 جنيه للمستهلكين.

أسعار عبوات الزيوت الـ1 لتر «أصناف متنوعة»

متوسط سعر عبوة زيت عباد الشمس «أصناف متنوعة» الـ1 لتر 95.43 جنيه في الأسواق، بتراجع 2.95 جنيه للمستهلك.

متوسط سعر عبوة زيت ذرة «أصناف متنوعة» الـ1 لتر 119.3 جنيه في الأسواق، بتراجع 2.04 جنيه في الأسواق للمستهلكين.

تراجع سعر كرتونة البيض البلدي

سعر كرتونة البيض البلدي 163.03 جنيه في الأسواق، بتراجع 1.06 جنيه للمستهلكين.

متوسط أسعار السمك اليوم في الأسواق

متوسط سعر كيلو السمك البلطي الأسواني 48.36 جنيه في الأسواق.

متوسط سعر كيلو السمك المرجان (الممتاز) نحو حوالي 144.32 جنيه في الأسواق، بتراجع 1.32 جنيه.

متوسط سعر كيلو السمك المكرونة الخليجي نحو حوالي 96.21 جنيه في الأسواق، بتراجع 3.48 جنيه للمستهلك.

متوسط سعر كيلو الجمبري الممتاز 326.06 جنيه في الأسواق، بتراجع 5.12 جنيه.

متوسط سعر كيلو السمك قشر البياض 130.46 جنيه في الأسواق، بتراجع 1.93 جنيه للمستهلك

متوسط سعر كيلو السمك القاروص نحو حوالي 183.33 جنيه في الأسواق، بتراجع 8.14 جنيه للمستهلك.

متوسط أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق

سعر كيلو التفاح المحلي 28.75 جنيه في الأسواق، بانخفاض 6.76 جنيه.

متوسط سعر التفاح الجولدن ليسجل 54.92 جنيه في الأسواق، بتراجع 1.3 جنيه.

متوسط سعر العنب المستورد ليسجل 34.66 جنيه في الأسواق، بتراجع 0.78 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر الخوخ نحو 28.68 جنيه في الأسواق، بتراجع 0.13 جنيه.

جاء متوسط سعر كرتونة الكيوي 304.98 جنيه في الأسواق، بتراجع 83.13 جنيه.

متوسط سعر كيلو الكنتالوب ليسجل 17.09 جنيه في الأسواق، بتراجع 2.26 جنيه للمستهلك.

متوسط أسعار الخضراوات اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو البصل ليصل لـ 24.05 جنيه في الأسواق، بتراجع 0.55 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر البسلة 25.57 جنيه في الأسواق، بتراجع 1.62 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر الباذنجان الأبيض نحو 15.78 جنيه في الأسواق، بتراجع 0.81 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر البسلة ليسجل 26.82 جنيه في الأسواق، بانخفاض 0.65 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر السبانخ ليسجل 13.71 جنيه في الأسواق، بانخفاض 0.19 جنيه للمستهلك.

تراجع متوسط سعر كيلو البامية لتصل لـ24.57 جنيها في الأسواق، بانخفاض 0.85 جنيه للمستهلك.

متوسط أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

جاء متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء 105.52 جنيه في الأسواق، بتراجع 0.34 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو الفراخ البلدي 126.88 جنيه في الأسواق.