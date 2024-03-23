صدمة للأهلي.. هل يلحق إمام عاشور بمباراة سيمبا التنزاني في أفريقيا؟

من جديد عاد شبح الإصابات يطارد الأهلي قبل المباريات الحاسمة والمصيرية، وذلك بعد سقوط إمام عاشور في فخ الإصابة، خلال مشاركته مع منتخب مصر، في بطولة كأس عاصمة مصر، في إطار المباراة الافتتاحية للبطولة الودية، إثر تدخل عنيف من قبل لاعب نيوزيلندا ليسقط على أرض الملعب ويصاب في كتفه.. فهل يلحق إمام عاشور بمباراة سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

طبيب يكشف مدة غياب إمام عاشور المتوقعة عن الملاعب بعد الإصابة

«قد يحتاج إلى تدخل جراحي».. هكذا قال طارق عبدالظاهر متخصص تأهيل إصابات الملاعب، خلال حديثه لـ«الوطن»، عن الإصابة القوية التي تعرض لها إمام عاشور، ونُقل على إثرها إلى المستشفى، من أجل إجراء الأشعة والفحوصات، التي ستحدد القرار النهائي بشأن حالته الصحية.

هل انتهى موسم إمام عاشور مع الأهلي؟

وبالحديث عن التشخيص المبدئي للإصابة، الذي أكد وجود خلع بين مفصل الترقوة ولوح الكتف، فأكد أن إصابات الكتف معقدة وبها العديد من التفاصيل، لكن تلك الإصابة بالتحديد قد تحتاج إلى فترة لا تقل عن فترة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع، مع اللجوء إلى العلاج الطبيعي، وذلك حال كانت الأربطة والأوتار سليمة.

وفي حال كانت الأربطة والأوتار غير سليمة، سيحتاج إمام عاشور للخضوع إلى تدخل جراحي، يعقبه علاج طبيعي، ما يحتاج إلى فترة قد تتخطى الـ14 أسبوعًا، ما يعني أن الموسم قد يكون انتهى بالنسبة للاعب.

وفي جميع الأحوال لن يلحق إمام عاشور بمباراتي سيمبا التنزاني، في ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقررتان يومي 29 مارس و5 أبريل، من أجل حسم تذكرة التأهل إلى الدور التالي، ما يزيد أوجاع المارد الأحمر الذي يعاني من أزمة بسبب الإصابات المؤثرة لعل أبرزهم محمد الشناوي.