بسبب مباراة الأهلي وسيمبا.. مد مواعيد عمل الخط الثالث للمترو

أعلنت شركة «آر ايه تي بي ديف للنقل كايرو» المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو المعروف بالخط الأخضر والقطار الكهربائي الخفيف المعروف باسم قطار العاصمة، تمديد مواعيد عمل الخط الأخضر الثالث يوم الجمعة المقبل، لمدة ساعة، بمناسبة مباراة الأهلي وسيمبا المقامة في استاد القاهرة الدولي.

مواعيد تشغيل الخط الثالث للمترو

وقالت الشركة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، إن آخر رحلة من محطة عدلي منصور إلى محطة محور روض الفرج الساعة 12:20 صباحا، وآخر رحلة من محطة محور روض الفرج إلى محطة عدلي منصور الساعة 12:45 صباحا.

رحلات الخط الثالث للمترو

وأضافت أن آخر ميعاد لالتقاء الخط الأخضر الثالث مع الخطي الأول والثاني في محطتي ناصر والعتبة الساعة 1:00 صباحا: «مع قطار كل 5 دقائق علشان يوصلكو في أسرع وقت محطاتنا، وعلى الأخص محطة الاستاد، وفريق خدمة العملاء مستعدين لاستقبالكوا بترتيبات خاصة، لتسهيل الحركة والدخول والخروج من المباراة».