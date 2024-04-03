طريقة ضبط القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا.. 3 خطوات بسيطة

من جديد يفتح ستاد القاهرة أبوابه لاستقبال مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، في محاولة أخيرة للانتقال إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما نجح في حسم مباراة الذهاب التي أقيمت في تنزانيا بهدف نظيف من توقيع أحمد نبيل كوكا، ولأن المباراة تقام على الأراضي المصرية، قررت قناة أون تايم إذاعتها عبر البث الأرضي.. فما طريقة ضبط القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا؟

خطوات ضبط القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

في خطوات بسيطة يمكن ضبط القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، على جهاز التلفزيون الخاص بك، وذلك من خلال اتباع النصائح التالية، من أجل مشاهدة المباراة التي تقام يوم الجمعة المقبل، في الثامنة مساء، على ملعب ستاد القاهرة.

تأكد من أن لديك هوائيًا داخليًا أو خارجيًا «إريال» متصلًا بجهاز التلفزيون الخاص بك. افتح قائمة القنوات على جهاز التحكم عن بعد. اختر «بحث تلقائي» أو «بحث يدوي». إذا اخترت «بحث تلقائي»:

سيقوم جهاز التلفزيون بالبحث عن جميع القنوات المتاحة، انتظر حتى يكتمل البحث، ستظهر قناة تايم سبورت في قائمة القنوات.

5. إذا اخترت «بحث يدوي»:

أدخل التردد التالي الخاص بالقناة والمذكور في السطورة التالية، ثم اختر «موافق»، ستظهر قناة تايم سبورت في قائمة القنوات.

تردد قناة تايم سبورت التردد الأرضي

التردد الرقمي الأرضي: UHF32.

التردد التماثلي الأرضي: UHF9.

يخوض الأهلي المباراة أمام سيمبا التنزاني، وكله آمال في الانتصار وتعزيز فرص الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك في ظل معاناته من غيابات عدة بداعي الإصابة، على رأسهم سيكون إمام عاشور لاعب وسط الفريق، الذي أصيب بخلع في الكتف، ومحمد الشناوي حارس عرين المارد الأحمر، الذي يعاني من الإصابة ذاتها، إلى جانب أليو ديانج وعدد من اللاعبين المؤثرين.