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آلاف الفلسطينيين يتوافدون على المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان

كتب:

شريف سليمان
09:43 ص | الجمعة 05 أبريل 2024
المسجد الأقصى

المسجد الأقصى

يتوافد آلاف الفلسطينيين على المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

قيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى

وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي قيودا على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وتستمر قوات الاحتلال في انتهاك المقدسات الإسلامية وفرض قيود مشددة وتضييقات على وصول الفلسطينيين إلى مدينة القدس المحتلة من أجل أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي.

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