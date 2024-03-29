الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على المعتكفين في المسجد الأقصى

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المعتكفين في باحات المسجد الأقصى أمس، بحسب ما ذكرته وكالة «القدس» الفلسطينية.

الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على النساء

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال طردت المعتكفين من الساحات واحتجزت الأشخاص الذين كانوا داخل المصليات المسقوفة، كما أن قوات الاحتلال قد اعتدت على النساء بالضرب أثناء طردهم من رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وأكد الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى، أن باب الاعتكاف سيظل مفتوحًا حتى نهاية شهر رمضان، وسيتم تحديد موعد صلاة قيام الليل التي ستؤدى جماعة ابتداءً من هذه الليلة في تمام الساعة 1:30 بعد منتصف الليل.

120 ألف مواطن أدوا صلاتي العشاء والتراويح

وأدي آلاف المواطنين صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، على الرغم من قيود وتضييقات الاحتلال الإسرائيلي، في الليلة قبل الجمعة الثالثة من شهر رمضان الفضيل.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 120 ألف مواطن قد أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى ومصلياته المسقوفة.

وانتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عند باب الأسباط ونصبت السواتر الحديدية في وقت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى، كما استدعت فرقة الخيالة للتواجد في محيط منطقة باب العامود في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.