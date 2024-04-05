باحث: جهود مصر السياسية والإنسانية تحيي القضية الفلسطينية من جديد

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إنَّ الجهود المصرية لدعم غزة بدأت من قبل اندلاع الأزمة الحالية، ولكن ثنايا الأزمة كانت كاشفة لأهمية ثوابت الدولة المصرية التي تؤكد عليها دائماً في سياستها الخارجية وهو دعمها للقضية الفلسطينية ورؤيتها للحل العادل على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

إقامة دولة فلسطينية أمر في غاية الأهمية

وأضاف «فوزي»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين سمر الزهيري وهشام عبد التواب، والمُذاع على شاشة «اكسترا نيوز»، أنَّ إقامة دولة فلسطينية أمر في غاية الأهمية ليس للشعب الفلسطيني فقط أو استقرار الداخل الفسلطيني، إنما لأمن المنطقة ككل.

وتابع: «الدولة المصرية تبنت في إطار تعاملها مع الأزمة الراهنة منذ 7 أكتوبر الماضي، وحتى اليوم، مقاربة متعددة الأبعاد، وهذه المقاربة لها شقين رئيسيين الأول سياسي والثاني إنساني».

مصر تبذل جهودا كبيرة لدعم القضية الفلسطينية

كما أكد أن الدولة المصرية تبذل العديد من الجهود لدعم القضية الفلسطينية على الصعيد السياسي، من مباحثات مكثفة ورسائل وثوابت أكدت عليها مصر في ثنايا مباحثاتها مع الأطراف الفاعلة في هذا الملف، وكافة القوى الدولية والإقليمية.

وتابع: «في تقديري، المكسب الأهم من التحركات المصرية هو بناء سردية تؤكد على الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني بما يعيد إحياء القضية الفلسطينية مرة أخرى بعد العديد من المتغيرات التي قادت إلى تراجعها خلال السنوات الأخيرة».