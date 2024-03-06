ضياء رشوان: الحرب الحالية على غزة أكثر تعقيدا من سابقاتها

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الحرب على غزة هذه المرة مختلفة نسبيا عن سابقاتها، نظرا لأنها أكثر تعقيدا، وليس مجرد عدوان إسرائيلي معتاد على القطاع، كما أن عدد الضحايا لا يقارن بأي اعتداءات سابقة، أو بأعداد المحتجزين الإسرائيليين أيضا.

وأضاف «رشوان»، خلال استضافته ببرنامج «حديث الأخبار»، والمُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن كل ما سبق يعد ملابسات ميدانية مختلفة تماما، كما تعد هذه الحرب الثانية من حيث طولها الزمني بعد حرب 1948، والتي استغرقت 9 أشهر و3 أسابيع، بينما الحرب الحالية دخلت شهرها السادس، وبالتالي تعد حربا طويلة للغاية.

وأشار إلى أن الشيء المختلف تماما عن التدخلات المصرية، بأن مصر هذه المرة لا تتدخل فقط لوقف إطلاق النار أو من أجل المساعدات الإنسانية، فهذه أهداف رئيسية، لكن يعقبها حل القضية الفلسطينية.

وأوضح أنه لم تكن الظروف مواتية في الحروب السابقة بطرح مطلب الدولة وحل الدولتين فور انتهاء الحرب أو أثنائها، وهذه المرة مصر نجحت مع عدد من الأشقاء العرب في أن تطرح على جدول أعمال العالم أنه لا حل لمثل هذه الحروب إلا بدولتين فلسطينية وإسرائيلية.