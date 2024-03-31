خالد البلشي: موقف نقابة الصحفيين ثابت في دعم القضية الفلسطينية

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن تزامن الاحتفال بالذكرى ال83 لتأسيس نقابة الصحفيين، مع يوم الأرض الفلسطيني يؤكد أن حماية الأوطان تأتي بالحرية أولا، فهي رسالة دفاع عن الأرض كما ندافع عن الحرية، مؤكدا موقف النقابة الثابت في دعم القضية الفلسطينية منذ اليوم الأول.

موقف نقابة الصحفيين

ووجّه «البلشي» خلال كلمته في مؤتمر الدعوة لقطع كافة العلاقات مع الكيان الصهيوني، بعد استشهاد أكثر من 136 صحفيا فلسطينيا، حتى لا نخذل دماء الشعب الفلسطيني، فنحن لا نملك إلا الكلمة، موجها تحية لكل من يدافع عن حرية الأرض أو الكلمة.

صمود الشعب الفلسطيني

وقال نقيب الصحفيين إنه تمت دعوة الزملاء الفلسطينيين، تقديرًا لصمودهم، وصمود الشعب الفلسطيني الأسطوري في وجه العدوان الصهيوني، وتأكيدًا من النقابة المصرية في عيدها الثالث والثمانين على أن أبوابها ستظل مفتوحة لنصرة القضية الفلسطينية، وإحياءً ليوم الأرض الفلسطيني، واستبسال الفلسطينيين في الدفاع عن أرضهم ضد محاولات التهويد والتهجير.