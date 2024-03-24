أساتذة علوم سياسية يشيدون بجهود الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية

أشاد سياسيون بارزون بالدور المصري الرائد في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدين حرص الدولة المصرية على تقديم كل أشكال المساندة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

مصر تبذل جهوداً كبيرة لدعم الفلسطينيين

أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الجهود المصرية خلال الفترة الأخيرة لدعم الفلسطينيين وقطاع غزة والمساعدات المقدمة لهم تأتي في إطار حرص الدولة المصرية والقيادة المصرية على دعم الشعب الفلسطيني.

وأشار في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مصر تبذل جهوداً كبيرة لدعم الفلسطينيين منذ عام 1948، وأن هذا الدعم ظهر جلياً خلال الأزمة الأخيرة في غزة منذ أكتوبر الماضي.

وأوضح أن تحرك الدولة المصرية على مختلف المستويات، سواء على المستوى الدبلوماسي أو السياسي أو القانوني أو الإنساني، كان له تأثير كبير في تخفيف حدة الأزمة على الفلسطينيين.

الدولة المصرية تتولى جهودًا متواصلة لدعم الشعب الفلسطيني

وأوضح الدكتور نجاح الريس، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، أن الدولة المصرية تتولى جهودًا متواصلة لدعم الشعب الفلسطيني وقضيتهم العادلة، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والجهود الدبلوماسية.

وأكد في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر بوصفها عمقاً تاريخياً وجغرافياً في الشرق الأوسط، تلعب دورًا حيويًا في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أن مصر تعمل كوسيط في مختلف المحاولات للتوصل لحلول دبلوماسية ووقف النزاعات في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الأزمات في السودان وليبيا والصومال وغيرها.