البابا تواضروس يستقبل رئيسة دير العذراء بحارة زويلة

أجرى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عددا من المقابلات في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث التقى عددا من السفراء والراهبات في إطار متابعة أوضاع الكنيسة وعلاقات مع الكنائس الأخرى.

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة تاماف باسيليا، رئيسة دير السيدة العذراء بحارة زويلة والنوبارية، ومعها الراهبة تاماف بيلاچية التي كانت قد ناقشت رسالة دكتوراه عن تاريخ الدير في حارة زويلة والنوبارية، وبدأت في عمل أرشيف خاص عن الدير وتاريخه وقدمت لقداسته نسخة من الرسالة.

حضر المقابلة الأب القس باسيليوس صبحي الذي أشرف على الرسالة، والدكتور سينوت دلوار مدير معهد تاريخ الكنيسة.

البابا يستقبل سفير الفاتيكان

كما استقبل البابا في المقر البابوي بالقاهرة، سفير دولة الفاتيكان بالقاهرة الكاردينال نيقولاوس تيفن، وقدم السفير لقداسة البابا للتعارف مونسنيور چوزيف فورو مستشار وقائم بالأعمال بالإنابة لسفارة الفاتيكان، وهنأ الضيفان قداسة البابا بمناسبة قرب الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

حضر اللقاء الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، وبربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات.

البابا يستقبل السفير المصري في إسبانيا

والتقى البابا في المقر البابوي بالقاهرة، السفير إيهاب بدوي سفير مصر الجديد في إسبانيا، وأعرب قداسته عن خالص أمنياته للسفير بالتوفيق في مهمته الجديدة.

حضر اللقاء الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، والراهب القمص فام الأنبا بولا، وبربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات.