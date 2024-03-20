البابا تواضروس يبدأ سلسلة جديدة من العظات في الصوم الكبير

ألقى البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء، مساء اليوم، من كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمقر البابوي بالقاهرة، دون حضور شعبي، وبُثت العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت.

البابا تواضروس يشرح سمات المحبة

بدأ قداسته سلسلة عظات جديدة تحت عنوان «طرق تقديم المحبة والمساندة»، وذلك من خلال ربطها بآحاد الصوم المقدس، وأشار إلى سمات المحبة كالتالي:

1- هي جوهر طبيعة الله وكيانه.

2- هي أسمى المشاعر الإنسانية.

3- هي طريق القداسة وتستمر مع الإنسان على الأرض وتستمر معه حتى عند وجوده في السماء.

4- اقتنائها يُشكل رصيد الإنسان في السماء.

ولفت قداسة البابا إلى أن تعريف «المحبة» هو: الخروج من النفس إلى الله ولكل الناس.

لغات تقديم المحبة

وأضاف أن طرق المحبة يسميها العالم «لغات تقديم المحبة»، وهي:

1- الهدايا: دون النظر إلى حجمها أو قيمتها، وتقديمها بصورة مفاجئة.

2- الخدمة والمساعدة: تُقدم على خلفية الواقع والحقيقة، وليس للتفاخر والمظهر.

3- الوقت: هو أغلى شيء يُقدم للآخر، لأنه عطية لا يمكن تعويضها.

4- اللمسات الرقيقة: هو التلامس الجسدي النقي، مثال حضن الأم لابنتها أو ابنها.

5- الحوار: هو سماع وفهم الآخر لاستيعاب مقاصده، من خلال التشجيع والتقدير ونظرات العين.

ومن المقرر أن يلقي قداسة البابا عظة الأربعاء في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمقر البابوي بالقاهرة طوال الصوم الأربعيني المقدس، بدون حضور شعبي.