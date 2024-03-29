البابا تواضروس يشهد احتفالية اليوبيل الماسي للأسرات الجامعية

شهد البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم، احتفالية الأسرات الجامعية بأسقفية الشباب، والتي أقيمت في مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمناسبة مرور 75 سنة على بدء خدمتها (اليوبيل الماسي 1948- 2023)

تضمنت الاحتفالية، فيلمًا وثائقيًّا عن مسيرة خدمة الأسرات الجامعية، والتي بدأت بأسرة لوقا الطبيب وتزايدت إلى أن وصلت حاليًّا ما يقرب من 110 أسرة جامعية، كما أورد الفيلم اهتمام الأنبا شنودة أسقف التعليم (المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث)، والأنبا صموئيل أسقف الخدمات، والأنبا غريغوريوس أسقف البحث العلمي، والأنبا باخوميوس مطران البحيرة، وكذلك الأنبا تواضروس الأسقف العام بالبحيرة (البابا تواضروس الثاني) الذي خدم فيها منذ أن كان طالبًا جامعيًّا، إلى جانب العديد من الآباء الأساقفة والكهنة.

وألقى البابا كلمة حيَّا خلالها أعضاء الأمانة العامة للأسرات الجامعية، وكل الآباء الذين كان لهم دور في هذه الخدمة، متمنيًا لهم مزيد من الخدمة المثمرة.

ثم كرًم البابا تواضروس الآباء والخدام، الذين كانت لهم أدوارًا مؤثرة في خدمة الأسرات الجامعية عبر 75سنة.

حضر احتفالية اليوبيل الماسي الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والأنبا نوفير أسقف شبين القناطر.