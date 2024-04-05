وزارة الصحة تقدم روشتة عدم زيادة الوزن قبل عيد الفطر المبارك

حرصت وزارة الصحة والسكان على تقديم روشتة صحية للمواطنين للحفاظ على الوزن في الأيام المتبقية من شهر رمضان وعدم زيادة الوزن في هذه الفترة، في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار على أجهزة الجسم .

5 نصائح من وزارة الصحة لعدم زيادة الوزن بالقرب من عيد الفطر المبارك

وجاءت النصائح والتعلميات التي حددتها وزارة الصحة والسكان للمواطنين للحفاظ على جسمهم من زيادة الوزن على النحو التالي:

- الحرص على تناول وجبة السحور، ووجبة الإفطار والتي لابد من أن تبدأ بطبق صغير من الشوربة الدافئة ثم طبق السلطة الخضراء ثم تناول باقي وجبتك واجعل الكربوهيدرات في نهاية الوجبة.

- احرص على تناول طعامك ببطء لتسمح لإشارات الشبع كي تعمل وتقلل من كمية الطعام المتناول.

- قلل من استهلاك السكر الأبيض في المشروبات سواء كانت مشروبات ساخنة أوعصائر أو مياه غازية و كذلك في إعداد الحلويات المنزلية.

استهلاك الزيوت والدهون في إعداد الأطعمة

- قلل من استهلاك الزيوت والدهون في إعداد الأطعمة واستبدل ذلك بالشوي أو استخدام الفرن.

- احرص على إعداد الأطعمة والمخبوزات في المنزل لتجنب الدهون المتحولة مثل السمن الصناعي و الزبدة الصناعي.

- قلل من استهلاكك للملح إلى أقل من 5 جرام باليوم بما يعادل ملعقة شاي صغيرة واستبدله بالتوابل والليمون والخل والفلفل لتعزيز نكهة الطعام بالإضافة الي الإقلال من تناول المخللات لاحتوائها على كمية ملح كبيرة.