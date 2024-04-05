مندوب فلسطين بـ«حقوق الإنسان» يطالب بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه

أفاد نبأ عاجل عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنَّ مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكد خلال مناقشة المجلس مشروع قرار يدعو إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، أنه يجب محاسبة دولة الاحتلال على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

وتابع مندوب فلسطين: «الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة إبادة جماعية ممنهجة بحق سكان قطاع غزة، كما ارتكب جريمة بشعة في مستشفى الشفاء بالقطاع».