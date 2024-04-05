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دراما المتحدة

مندوب فلسطين بـ«حقوق الإنسان» يطالب بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه

كتب:

منى صلاح
10:46 ص | الجمعة 05 أبريل 2024
غزة- أرشيفية

غزة- أرشيفية

أفاد نبأ عاجل عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنَّ مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكد خلال مناقشة المجلس مشروع قرار يدعو إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، أنه يجب محاسبة دولة الاحتلال على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

وتابع مندوب فلسطين: «الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة إبادة جماعية ممنهجة بحق سكان قطاع غزة، كما ارتكب جريمة بشعة في مستشفى الشفاء بالقطاع».

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