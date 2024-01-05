عضو مجلس حقوق الإنسان: عيد الميلاد فرحة مصرية خالصة

هنأ الدكتور محمد ممدوح، عضو مجلس حقوق الإنسان، المصريين بأعياد الميلاد المجيدة، لافتا إلى أن عيد الميلاد من المناسبات ذات الطابع الخاص لدى المصريين جميعا، حيث تظهر روح المحبة والتسامح.

وأضاف ممدوح، في تصريحات لـ«الوطن» على أن حضور مختلف أطياف الشعب المصري الذي شهده احتفال الطائفة الانجيلية بعيد الميلاد، يؤكد أن عيد الميلاد هو فرحة مصرية خالصة وتظهر ترابط الشعب المصري وأنه فصيل واحد، وأن عيد الميلاد هو مناسبة تجمع المصريين.

وأوضح عضو مجلس حقوق الإنسان، أن مشهد الحضور أعطى رسالة بوحدة المصريين، فهم الذين يحتفلون معاً في الكريسماس ورمضان دون تفرقة، وأن هذا الاحتفال عكس حالة عملية على وحدة هذا الشعب والمحبة والتسامح.

وكانت الكنيسة الإنجيلية، قد احتفلت اليوم، بعيد الميلاد المجيد، برئاسة الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، بحضور حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية، مندوبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقديم التهنئة، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والدكتور طارق الملا وزير البترول، وعددا من المسؤولين والشخصيات العامة.