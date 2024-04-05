مندوب أمريكا في مجلس حقوق الإنسان: سكان غزة على شفير المجاعة

أعلنت المندوبة الأمريكية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال مناقشة المجلس مشروع قرار يدعو إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، أن دولة الاحتلال لم تبذل ما يكفي من أجل حماية المدنيين في قطاع غزة.

وأكدت المندوبة الأمريكية، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية»، أن سكان قطاع غزة على شفير المجاعة، مطالبة بالتوصل إلى وقف إطلاق نار فوري لتحسين الوضع الإنساني وحماية الأبرياء في قطاع غزة.