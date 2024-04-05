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دراما المتحدة

وسائل إعلام فلسطينية: قصف مدفعي عنيف على شرق مخيم البريج وسط غزة

كتب:

أحمد العانوسي
03:39 ص | الجمعة 05 أبريل 2024
غزة - أرشيفية

غزة - أرشيفية

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، حدوث قصف مدفعي عنيف على شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشارت الوسائل، إلى حدوث قصف جوي ومدفعي يستهدف شمالي قطاع غزة، إضافة إلى استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بعبوة ناسفة خلال اقتحامها مخيم عسكر الجديد شرق نابلس بالضفة الغربية.

وأوضحت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية.

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