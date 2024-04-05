مسلسل مليحة الحلقة 11.. زوال إسرائيل وسيرين خاص تقرر السفر إلى سيناء

ينتظر الجمهور، اليوم، متابعة مسلسل مليحة الحلقة 11 بطولة النجم دياب والنجمة سيرين خاص، والذي يسلط الضوء على القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، ويجيب على تساؤلات الكثيرون من خلال الرواية التاريخية الذي يحكيها الجد سامي مغاوري لحفيده الصغير، حيث أوضح له أن زوال إسرائيل قادم لا محالة، مشيرا إلى أنه رغم قوتها الظاهرية من المال والتسليح كأقوى جيش في العالم فإنّها «مخوّخة» من الداخل ومنهارة على عكس ما تظهر به.

مسلسل مليحة الحلقة 11.. سيرين خاص تعيش ظروف صعبة

وخلال الأحداث الدرامية لمسلسل مليحة الحلقة 11، قررت مليحة (سيرين خاص) العودة إلى فلسطين عن طريق مشايخ سيناء، بعد صعوبة إجراءات السفر رسميا من خلال السفارة الفلسطينية في القاهرة، حيث تتطلب الإجراءات الانتظار لعدة أيام، ومليحة لا تطيق الانتظار.

فخلال رحلة العودة من ليبيا إلى مصر، فقدت مليحة ثلاثة من أفراد عائلتها في وقت قريب مع تصاعد الأعمال الإرهابية، حيث استشهد والدها ووالدتها في أحداث إرهابية في ليبيا، بينما توفي جدها الحاج غالي في مستشفى السلوم المصرية إثر إصابته في حادث إرهابي على الحدود المصرية الغربية.

حلم العودة إلى فلسطين

ولم يتبقَّ للفتاة الفلسطينية من أسرتها سوى جدتها السيدة ألطاف (ديانا رحمة)، ويقميون حاليا في مصر بشكل مؤقت بصحبة أسرة سودانية، لتجهيز أوراقهم للعودة إلى فلسطين وطنهم، حيث تم تهجيرهم قسريا من قطاع غزة عام 2000 مع انتفاضة الأقصى الثانية، وأجبرتهم الأحداث الإرهابية وأعمال العنف عقب ثورات الربيع العربي 2012 على العودة إلى بلادهم.