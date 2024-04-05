موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الجمعة 5 أبريل 2024

ذكرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة الأردنية موعد آذان المغرب في الأردن اليوم الجمعة 5-4-2024، اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان الكريم.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم

وتوضح «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الأردن اليوم الجمعة 5-4-2024، المختلف من مدينة إلى أخرى.

موعد أذان المغرب اليوم في الأردن الجمعة 5-4-2024

وموعد أذان المغرب في الأردن اليوم الجمعة 5-4-2024 بمدينة عمان يأتي الساعة 7:03 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:56 صباحًا، والشروق 6:15 صباحًا، وصلاة الظهر 12:39 مساءً، وصلاة العصر 4:13 مساءً، وصلاة العشاء 8:22 مساءً.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم بمدينة العقبة

وعن موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الجمعة 5 أبريل بمدينة العقبة، ستكون عند الساعة 7:02 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 5:04 صباحًا، والشروق 6:23 صباحًا، وصلاة الظهر 12:43 مساءً، وصلاة العصر 4:15 مساءً، وصلاة العشاء 8:22 مساءً.

موعد صلاة المغرب في الأردن اليوم

وسيكون موعد أذان المغرب في الأردن في الجمعة 5-4-2024 يكون عند الساعة 7:03 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:56 صباحًا، والشروق 6:15 صباحًا، وصلاة الظهر 12:39 مساءً، وصلاة العصر 4:13 مساءً، وصلاة العشاء 8:22 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الأردن 5-4-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في الأردن الجمعة 5-4-2024، في مدينة وادي موسى سيكون عند الساعة 7:05 صباحًا، والشروق 6:17 صباحًا، وصلاة الظهر 12:41 مساءً، وصلاة العصر 4:14 مساءً، وصلاة العشاء 8:22 مساءً.