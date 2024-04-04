خبراء وسياسيون يكشفون محاولات «الإخوان» استغلال حرب غزة للمزايدة على مصر

لا تزال جماعة الإخوان الإرهابية تُحاول استغلال الأحداث الجارية في فلسطين بإعتبارها فُرصة لتعزيز نفوذها ونشر فكرها وتحقيق أقصى استفادة سياسية بما يخدم مصالحها الخاصة وأجندتها الخارجية، وذلك عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الإعلام المشبوهة، فضلا عن سعيها لإبراز نفسها رمزًا للمقاومة، ومحاولة تصوير الدولة المصرية ضد القضية الفلسطينية.

استغلال حرب غزة للمزايدة على مصر

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن جماعة الإخوان الإرهابية والتيارات الإثارية تحاول استغلال الأحداث في غزة لتحقيق مكاسب خاصة بها، وحاولت «الإرهابية»، على وجه الخصوص، الاستفادة من أجل تسجيل نقاط سياسية وتعزيز أجندتها الخاصة.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر لـ«الوطن»، إلى أن جماعة الإخوان لديها تاريخ طويل في استخدام الأزمات والصراعات لتحقيق مصالحها الخاصة وتصوير أنفسهم على أنهم المدافعون عن القضية الفلسطينية والأبطال الحقيقيون الوحيدون للعالم العربي.

وتابع: وبالإضافة إلى جماعة الإخوان المسلمين، هناك أيضًا تيارات استفزازية أخرى سعت إلى استغلال الصراع في غزة لتحقيق مكاسب خاصة بها وكثيرا ما تستخدم هذه الجماعات معاناة الشعب الفلسطيني كوسيلة للتحريض على العنف والاضطرابات في مصر، ومن خلال القيام بذلك، يأملون في خلق الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد، وهو ما يعتقدون أنه سيفيد قضيتهم في نهاية المطاف.

وأكد أن الشعب المصري يعي هذه المحاولات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية والتيارات الاستفزازية لاستغلال الصراع في غزة لتحقيق مكاسب خاصة بهم ومن المهم أن يظل الشعب المصري مطلعا ويقظا لمنع هذه الجماعات من النجاح في جهودها الرامية إلى تقويض استقرار وأمن البلاد.

الإخوان أخوة الشيطان

من جانبه، قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان تسعى منذ يوم 7 أكتوبر الماضي في محاولة إعادة تنظيمهم عبر تجنيد الشباب من أجل نشر فكرهم والترويج لهم لتحقيق أقصى استفادة في ظل الأزمة الحالية، مؤكدا أن استراتيجية الجماعة الإرهابية تتمثل في المزايدة على المواقف الرسمية للدولة المصرية، حيث تسعى لجذب المؤيدين والمتعاطفين عبر تصاعد الحملات الإعلامية والدعوات الجماهيرية، تعتمد هذه الجماعة على إثارة المشاعر والعواطف الوطنية لدى الجماهير، واستغلال القضايا الشائكة لتعزيز وجودها وتوجيه الرأي العام باتجاه مطالبها وأجندتها.

وأضاف «فرغلي» في تصريحات لـ«الوطن» أن هدف الجماعة في الوقت الحالي هو العودة إلى الشارع العربي بشكل عام والشارع المصري بشكل خاص، مشيرا إلى أن هذا الهدف يتحقق من خلال نشاطهم في فلسطين، حيث يمتلكون العديد من الخلايا النائمة، فضلا عن أنهم يسعون دائمًا لتشويه صورة الدولة المصرية بكل خطوة يقومون بها، متابعا: «أؤكد أن الشعب العربي والمصري لن يقبلوا بعودة الجماعة الإرهابية من جديد بسبب فشلها الواضح عندما كانت في الحكم وما فعتله من خراب شديد في كافة ربوع الوطن العربي، الإخوان هم أخوة الشيطان».