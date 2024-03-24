جوتيريش: ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وفقا لقرار مجلس الأمن

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن حماية المدنيين من مبادىء القانون الدولي الأساسية، والعمليات العسكرية التي تجرى في غزة تنتهك القانون الدولي، مشيرا إلى أن اتخاذ الرهائن مخالف للقانون الإنساني الدولي.

منع دخول المساعدات إلى غزة انتهاك للقانون الدولي

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري، أكد جوتيريش ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية وإدخالها إلى غزة، وفقا لقرار مجلس الأمن الصادر بحق هذا، أما إعاقة إدخال المساعدات الإنسانية يعد انتهاكا للقانون الدولي.

وواصل: «أنا لم أطلب دخول غزة حتى الآن، لأنه منذ يومين طلب رئيس أونروا الدخول إلى القطاع، وقوبل بالرفض».