موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الجمعة 5 أبريل 2024
كتب:
عمرو حسني
12:01 م | الجمعة 05 أبريل 2024
صلاة المغرب - أرشيفية
بينت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الجمعة 5-4-2024 في اليوم الخامس والعشرون من شهر رمضان المبارك.
موعد أذان المغرب في المغرب اليوم
وسيبرز التقرير مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في المغرب اليوم الثلاثاء 2-4-2024، التي تختلف في البلدان المغربية.
موعد أذان المغرب اليوم في المغرب الجمعة 5-4-2024
وسيرفع أذان المغرب في المغرب اليوم الجمعة 5-4-2024 بمحافظة أغادير الساعة 7:03 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر الساعة 4:46 صباحًا، والشروق 6:21 صباحًا، وصلاة الظهر 12:46 مساءً، وصلاة العصر 4:15 مساءً، وصلاة العشاء 8:20 مساءً.
موعد أذان المغرب في المغرب اليوم بالدار البيضاء
ويأتي موعد أذان المغرب في المغرب بالدار البيضاء اليوم الجمعة 5 إبريل، الساعة 6:57 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 4:32 صباحًا، والشروق 6:11 صباحًا، وصلاة الظهر 12:38 مساءً، وصلاة العصر 4:09 مساءً، وصلاة العشاء 8:18 مساءً.
موعد صلاة المغرب في المغرب اليوم بمدينة مراكش
وفي محافظة مراكش المغربية سيكون موعد أذان المغرب عند الساعة 6:57 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند الساعة 4:37 صباحًا، والشروق 6:14 صباحًا، وصلاة الظهر 12:39 مساءً، وصلاة العصر 4:09 مساءً، وصلاة العشاء 8:16 مساءً.
موعد الإفطار اليوم في المغرب الجمعة 5-4-2024
وأما عن موعد الإفطار اليوم في المغرب الجمعة 5-4-2024 بمحافظة مكناس، سيكون عند الساعة 6:49 صباحًا، والشروق 6:03 صباحًا، وصلاة الظهر 12:30 مساءً، وصلاة العصر 4:00 مساءً، وصلاة العشاء 8:10 مساءً.