موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الجمعة 5 أبريل 2024

بينت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الجمعة 5-4-2024 في اليوم الخامس والعشرون من شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم

وسيبرز التقرير مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في المغرب اليوم الثلاثاء 2-4-2024، التي تختلف في البلدان المغربية.

موعد أذان المغرب اليوم في المغرب الجمعة 5-4-2024

وسيرفع أذان المغرب في المغرب اليوم الجمعة 5-4-2024 بمحافظة أغادير الساعة 7:03 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر الساعة 4:46 صباحًا، والشروق 6:21 صباحًا، وصلاة الظهر 12:46 مساءً، وصلاة العصر 4:15 مساءً، وصلاة العشاء 8:20 مساءً.

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم بالدار البيضاء

ويأتي موعد أذان المغرب في المغرب بالدار البيضاء اليوم الجمعة 5 إبريل، الساعة 6:57 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 4:32 صباحًا، والشروق 6:11 صباحًا، وصلاة الظهر 12:38 مساءً، وصلاة العصر 4:09 مساءً، وصلاة العشاء 8:18 مساءً.

موعد صلاة المغرب في المغرب اليوم بمدينة مراكش

وفي محافظة مراكش المغربية سيكون موعد أذان المغرب عند الساعة 6:57 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند الساعة 4:37 صباحًا، والشروق 6:14 صباحًا، وصلاة الظهر 12:39 مساءً، وصلاة العصر 4:09 مساءً، وصلاة العشاء 8:16 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في المغرب الجمعة 5-4-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في المغرب الجمعة 5-4-2024 بمحافظة مكناس، سيكون عند الساعة 6:49 صباحًا، والشروق 6:03 صباحًا، وصلاة الظهر 12:30 مساءً، وصلاة العصر 4:00 مساءً، وصلاة العشاء 8:10 مساءً.