قامت الهيئة المصرية العامة للمساحة بتحديد موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 الموافق السادس و العشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريا لمحافظة المنيا وتتجه أنظار المسلمين نحو معرفة مواقيت الصلاة، خاصةً موعد أذان المغرب الذي يُحدد موعد وقت الإفطار بعد انتهاء ساعات الصيام، خلال أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في المنيا اليوم

في محافظة المنيا، سيكون موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الجمعة 5 أبريل 2024، الموافق السادس و العشرين من شهر رمضان، في تمام الساعة 6:17 مساءً، وفقا إلى إمساكية شهر رمضان الصادرة عن قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة.

وحددت إمساكية شهر رمضان المبارك 1445 مواقيت جميع الصلاة المفروضة في محافظة المنيا، وهي كالتالي:

الفجر: 4:16 صباحًا.

الظهر: 12:0 مساءً.

العصر: 3:31 مساءً.

المغرب: 6:17 مساءً.

العشاء: 7:35 مساءً.

عدد ساعات الصيام في المنيا

وتبلغ عدد ساعات الصيام في محافظة المنيا اليوم الجمعة 5 أبريل 14 ساعة و21 دقيقة، مع تقدم الشهر ستكون هناك زيادة في مدة الصيام تدريجيًا حتى نهاية الشهر الفضيل.