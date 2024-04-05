موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 5-4-2024 اعرف موعد الإفطار

يتطلع الأهالي لمعرفة موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 5-4-2024، الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك 1445 هجرية، وفقًا لما ورد في إمساكية رمضان التي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة، مع بدء العد التنازلي لاستقبال عيد الفطر المبارك.

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 5-4-2024

تستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 5-4-2024 وفق إمساكية شهر رمضان من هيئة المساحة المصرية، إذ تصل ساعات الصيام لنحو 14 و27 دقيقة.

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم

وبحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية فإن موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 5-4-2024 الموافق 26 رمضان يحين في تمام الساعة 06:17 مساءً.

ووفق إمساكية الشهر الكريم فإن مواقيت الصلاة وتتضمن موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 5-4-2024 الموافق 26 رمضان كالتالي :

الفجر : 04:10 صباحا

الظهر : 11:58 ظهرا

العصر : 03:31 مساءً

المغرب : 06:17 مساءً

العشاء : 07:36 مساءً