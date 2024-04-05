نشرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم الجمعة لتحديد مواعيد السحور والإفطار وأداء الفروض الخمسة، ليستطيع المسلمون هناك تنظيم اليوم، والزيادة من الطاعات الدينية.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم الجمعة 5-4-2024

في السطور التالية تقدم «الوطن» لقرائها مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم الجمعة 5-4-2024.

موعد أذان الفجر في المغرب اليوم الجمعة 5-4-2024

يرفع أذان فجر يوم الجمعة في العاصمة المغربية الرباط، معلنا بدء صيام ذلك اليوم، الساعة 4:38 وفي مراكش يرفع الأذان في الساعة 4:37، وفي الدار البيضاء يرفع الأذان الساعة 4:32.

موعد أذان الظهر في المغرب اليوم الجمعة 5-4-2024

يكون موعد أذان الظهر في العاصمة المغربية الرباط، الساعة 12:35 وفي مدينة مراكش يرفع الأذان الساعة 12:39، وفي الدار البيضاء يرفع الأذان الساعة 12:38.

موعد أذان العصر في المغرب اليوم الجمعة 5-4-2024

يرفع أذان العصر في الرباط اليوم الثلاثاء، الساعة 4:05، وفي مراكش، والدار البيضاء، يرفع الأذان في الساعة 4:09.

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الجمعة 5-4-2024

يرفع أذان المغرب في العاصمة الرباط، معلنا عن انتهاء صيام يوم الخامس والعشرون من شهر رمضان المبارك في الساعة 6:55 وفي مراكش والدار البيضاء يرفع الساعة 6:57.

عدد ساعات الصيام في المغرب اليوم الجمعة 5-4-2024

يكون عدد ساعات الصيام في المغرب اليوم الجمعة، نحو 14 ساعة و20 دقيقة.