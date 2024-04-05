مع اقتراب الذكرى الـ112 على غرقها.. مفاجأة بشأن العمال المشاركين في بناء سفينة تيتانك

في الأيام الأولى من شهر إبريل كانت سفينة تيتانيك الشهيرة تستعد للإبحار بعد أيام، فوضع العاملون والقائمون عليها اللمسات الأخيرة وبدأوا في تجهيزها بالإمدادات وتعيين طاقم السفينة ولكن الرحلة لم تصل إلى وجهتها، ليظل هذا التاريخ عالقا في الأذهان يشير إلى الذكرى الـ112 على أشهر حادثة غرق في التاريخ.

تم تجهيز سفينة تيتانيك الشهيرة لتكون جاهزة للإبحار في حوض بناء السفن التابع لشركة «هارلاند آند وولف» في بلفاست بأيرلندا، والمفاجأة كانت في عدد العمال المشاركين في بناء «تيتانيك»، الذي يصل إلى 30 ألف عامل، وفقًا لتصريحات خاصة لـ«الوطن» أدلى بها توم زيلر، وهو الرئيس التنفيذي لشركة «Imagine Exhibitions» المتخصصة في المعارك العلمية، وصاحب معرض يقام سنويًا لمُحاكاة سفينة تيتانيك.

استخدم في بنائها 3 ملايين مسمار

وتم بناء سفينة تيتانيك بدءًا من عام 1909، واستغرق ثلاث سنوات كاملة، باستخدام 3 ملايين مسمار، وهو نوع من المسامير به محور اسطواني ناعم، وتزن السفينة 46000 طن ويبلغ طولها 882 قدمًا و8 بوصات، أي أكثر من 270 مترًا، وهو ما يعادل مسافة 4 منازل.

3300 شخص على متن السفينة تيتانك

وتم تصميم تيتانيك لحمل ما يصل إلى 3300 شخص، وفي الرحلة الأولى، كان على متنها حوالي 2200 شخص، من بينهم حوالي 900 من أفراد الطاقم، أما بالنسبة للركاب، بحسب الأرشيف الوطني للمملكة المتحدة، فهم 324 راكبًا من الدرجة الأولى، و284 راكبًا من الدرجة الثانية، و709 من الدرجة الثالثة.