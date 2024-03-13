رباعيات الخيام تتر مسلسل الحشاشين.. ما علاقتها بالسفينة تيتانيك؟

أعجب المشاهدون بكلمات تتر مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبدالعزيز، واسمها «سمعت صوتًا» وغناها وائل الفشني، وهي مأخوذة عن رباعيات الخيام، وسبق أن غناها أم كلثوم والنقشبندي، وألفها الشاعر الفارسي عمر الخيام، والذي تتطرق إليه أحداث المسلسل أيضًا وتكشف علاقته بحسن الصباح، لكن هناك قصة مثيرة عن هذه الرباعيات.

رباعيات عمر الخيام، واحد من أشهر الكتب في العالم، وفي عام 1912، جرى نقلها من لندن إلى نيويورك على متن سفينة، هذه السفينة كانت «تيتانيك» الشهيرة، التي غرقت هي ومن عليها في الكارثة الشهيرة التي غرفت في قاع المحيط قبل أكثر من 112 عاما.

نسخة رباعيات الخيام الغارقة في المحيط الأطلنطي كانت مرصعة بالجواهر، ووصفت بأنها أفضل غلاف لأي كتاب في التاريخ، تم ترصيع الغلاف بـ1050 جوهرة، تتنوع بين الياقوت والتوباز والزمرد، واستخدم في تغليفه أيضًا نحو 9 أمتار مربعة من أوراق مذهبة، ونحو 5 آلاف قطعة من الجلد، بحسبما نشرته شبكة «بي بي سي» البريطانية.

أفضل وأروع عينة من التجليد

وأعجب السياسي البريطاني الشهير جون ستونهاوس، بالنسخة المرصعة من رباعيات الخيام، كما وصفها بأنها: «أفضل وأروع عينة من التجليد تم تصميمها أو إنتاجها في أي فترة أو في أي بلد».

هذه النسخة من الرباعيات، كانت ستسافر إلى أمريكا على متن سفينة في السادس من أبريل عام 1912، لكن الرحلة فاتتها، وبدلًا من ذلك سافرت على متن «تيتانيك» لتكون نهايتها في قاع المحيط، وكان هو أغلى كتاب حينها، إذ يبلغ سعره من 400 إلى 600 جنيه إسترليني حينها.

موجودة حتى الآن في قاع المحيط

دون لينش، المؤرخ الرسمي لجمعية تايتانيك التاريخية، قال إنه من المفترض أن يكون الكتاب موجودًا حتى الآن في قاع المحيط مع حطام سفينة تايتانك، لكن الأمر يعتمد على مدى جودة صناعته ومكان تخزينه في السفينة: «قد يكون الجلد قد تآكل، ولكن بالطبع ستبقى الأحجار الكريمة».

وأضاف «لينش»: «ربما يكون كتاب عمر الخيام العظيم لا يزال يرقد هناك في قاع المحيط، على بعد ميلين ونصف تحت الأمواج، قاع المحيط الأطلسي هو بالتأكيد أفضل مكان له».