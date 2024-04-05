لمرضى الكبد.. رسالة مهمة من وزارة الصحة بشأن تناول الأسماك

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة هامة لمرضى الكبد بشأن تناول الأسماك، بضرورة اتباع نظام غذائي صحي تحت إشراف الطبيب لتفادي أي مضاعفات صحية لهم، لافتة إلى ضرورة الاهتمام بالنظام الغذائي الذي يخلو من الدهون أو الأطعمة التي تؤثر على الكبد في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة والعمل على رفع التوعية الصحية لدي المواطن.

الحفاظ على نسبة السكر في الدم

وتابعت وزارة الصحة والسكان بأنه على مريض الكبد تناول الأسماك حيث إنها تحتوى على كربوهيدرات معقدة تحافظ على نسبة السكر في الدم وتأخذ وقتا طويلا في الهضم، مشيرة الى أهمية الكشف المبكر على أمراض الكبد والذي يعمل على الحماية من خطر المضاعفات الصحية.

الخط الساخن لوزارة الصحة

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن هناك مبادرة للكشف عن الأمراض المزمنة وتعمل داخل الوحدات الصحية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا، لافتة الى أن الكشف والعلاج مجانا بهذه المباردة الصحية الرئاسية ولا يتحمل المواطنون فيها أي أعباء مالية، موضحة أنه يمكن التواصل عبر الخط الساخن لوزارة الصحة لمعرفة أقرب وحدة صحية لمحيط سكنك والاستفادة من المبادرة الصحية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة.