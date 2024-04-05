«الرعاية الصحية»: 52% من مصابي غزة في مستشفيات الهيئة أطفال

كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، استقبال المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية، مصابي غزة وإجراء التداخلات الجراحية والعمليات للمصابين على أكمل وجه، واستمرار تقديم الدعم الطبي والنفسي لهم أيضا، مشيرا في تقرير له أن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية أجرت أكثر من 35% من العمليات والتداخلات الجراحية لمصابي غزة.

نسبة السيدات من مصابي غزة أكثر من الذكور

وأوضح السبكي، أن أغلب الحالات التي استقبلتها مستشفيات الرعاية الصحية كانت 52% منهم للأطفال، وهذه الحالات أقل من 18 عاما، ونسبة السيدات كانت أكثر من الذكور، لافتا الى المناقشات التي تتم في التوقيت الحالي لإقامة مستشفى ميداني في محافظة السويس على غرار المستشفى الميداني التابع للهيئة في محافظة جنوب سيناء، مؤكدا دعم مصر الكامل للأشقاء الفلسطينيين.

تقديم الرعاية الطبية الكامل لمصابي غزة

وأكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، حرص الهيئة والتزامها التام لتقديم وتوفير الرعاية الطبية على أعلى مستوى للأشقاء في الدول العربية، وذلك في اطار الجهود التي تقوم بها الدول المصرية بالتنسيق مع كافة الجهات لتقديم الدعم الطبي لمصابي غزة .

من جانبه قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات لـ«الوطن»، إن وزارة الصحة تعمل على تقديم الدعم الكامل لمصابي غزة وتزويد المستشفيات بالأجهزة وخاصة أجهزة الأشعة، مشيرا إلى حرص الوزارة بكافة الجهات على مساعدة الأشقاء نفسيا، حيث تم تنظيم حفل للإفطار بمعهد ناصر لهم وتقديم فقرات لمساعدتهم نفسيا وطبيا، وتلبية احتياجاتهم.