سعر كيلو القمح اليوم الجمعة 5-4-2024 في مصر

يتساءل عدد كبير من المواطنين حول معرفة أسعار كيلو القمح اليوم الجمعة 5-4-2024 في مصر، حيث شهدت حالة من الاستقرار لدى جميع تجار الجملة والموزعين، خلال بداية التعاملات اليومية في الأسواق.

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار القمح بمختلف أنواعه في الأسواق لدى تجار الجملة، والموزعين، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار القمح اليوم في الأسواق بمختلف أنواعه

جاء سعر القمح للمستهلك بنحو حوالي 30 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار القمح الروسي بروتين 12.5% نحو حوالي 12 ألفا و800 جنيه للطن الواحد.

بلغت أسعار القمح الروسي بروتين 11.5 نحو حوالي 12 ألفا و300 جنيه للطن الواحد.

جاءت أسعار القمح الأوكراني بروتين 11.5 لتصل لـ12 ألفا و100 جنيه للطن الواحد.

أسعار الأرز اليوم في الأسواق

سجل سعر طن الأرز الرفيع الحبة نحو حوالي 17 ألفا و500 جنيه.

جاء سعر طن الأرز العريض الحبة نحو حوالي 18 ألفا و500 جنيه.

أسعار الدقيق اليوم في الأسواق

وصل سعر الدقيق مستخرج 24 ليصل لحوالي 17 ألفا و300 جنيه للطن.

جاء اليوم سعر الدقيق مستخرج 27 ليصل لحوالي 17 ألفا و600 جنيه للطن الواحد.